"Constantini e Mosaner fenomeni. Però non so come sarebbe finita contro di noi": Gianluca Vialli festeggia così l'oro azzurro nel doppio misto del curling conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Vialli ha postato sui social il video di un vecchio spot di Sky Sport in cui oltre a lui si intravedono Josè Altafini, Massimo Mauro e Fabio Guadagnini, nell'inedita veste di giocatori di curling. VIDEO

CONSTANTINI-MOSANER, LA COPPIA D'ORO DEL CURLING