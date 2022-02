Prima medaglia azzurra nello snowboard maschile firmata da Omar Visintin nel cross. Curling, esordio con sconfitta per gli azzurri contro la Gran Bretagna. Innerhofer 10° nella combinata, Bagnis 11° nello skeleton dopo le prime due manche. Comarella 26° nel fondo, Grassl splendido 7° nel pattinaggio di figura PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE- CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Curling, torneo maschile: Italia-Gran Bretagna 5-7 Comincia con una sconfitta il torneo maschile di curling per l'Italia. Al National Aquatics Center di Pechino, gli azzurri hanno ceduto 7-5 contro la Gran Bretagna. Domani l'Italia affronta la Svezia nel 2° match del round robin

Snowboard cross: Visintin medaglia di bronzo! Omar Visintin conquista il bronzo nello snowboard cross! Splendida prova dell'azzurro, che proprio nel finale supera il rivale austriaco Lueftner e conquista la sua prima medaglia olimpica in carriera. Per l'Italia è l'ottava in questa spedizione dei Giochi di Pechino, la prima nella storia della specialità in campo maschile in cinque edizioni. In un arrivo al photo-finish vince l'austriaco Alessandro Haemmerle, secondo il canadese Eliot Grondin.

Combinata alpina, oro per Strolz. Innerhofer 10° Johannes Strolz eguaglia il papà e vince l'oro olimpico nella combinata maschile ai Giochi di Pechino. Come il padre a Calgary 1988 è stato il migliore nella prova che mette insieme discesa e slalom. Argento per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e bronzo per il canadese James Crawford. Decimo posto per Christof Innerhofer

Skeleton, fine seconda manche: Bagnis e Gaspari in top 15 Amedeo Bagnis c'è e si difende: 2:02.24 crono totale è undicesimo, a +1.91 dal leader provvisorio, il tedesco Christopher Grotheer (2:00.33). Mattia Gaspari fa qualche errore e termina con un tempo complessivo di 2:02.51, +2.18 e quindicesimo posto. Appuntamento a domani, venerdì 11 febbraio, alle 13:20 ora italiana (ore 20:20 a Pechino) per le due run per le medaglie.

Pattinaggio di figura, singolo maschile: Daniel Grassl 7° con record italiano Daniel Grassl si esibisce nel suo primo programma libero Olimpico della carriera sulla colonna sonora di 'Interstellar' e 'Armageddon'. Esegue tutto quello che aveva pianificato, con un punteggio tecnico molto alto: sopra i 100 punti: 187.43 per il programma libero, 278.07 il totale. Il miglior programma mai pattinato da un azzurro in termini di punti: record italiano e miglior risultato per un pattinatore azzurro alle Olimpiadi. Matteo Rizzo pattina sulle note di 'Two Men in Love': inizio molto complicato, con caduta contro la balaustra. L'azzurro si riprende per un punteggio sul libero di 158.90, per un 247.53 totale e chiude 16°.