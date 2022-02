Seconda medaglia dallo speed skating a Pechino: Davide Ghiotto conquista il bronzo nei 10mila maschili, chiudendo la propria prova in 12:45.98, tempo che gli vale anche il nuovo primato italiano. "Ho fatto la mia miglior gara sulla distanza nel momento più importante", ha detto l'azzurro. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Davide Ghiotto ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di speed skating 10.000 metri dei Giochi di Pechino. L'oro è andato allo svedese Van der Poel, l'argento all'olandese Roest. Lo svedese con il nuovo primato del mondo in 12:30.74, tempo, ha 'trascinato' il nostro atleta, che con lui condivideva la quinta batteria. Arriva la seconda gioia nello speed skating per l'Italia dopo l'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 femminili. Davide Ghiotto ha frantumato il primato nazionale a 12:45.98. Argento per l'olandese Patrick Roest con 12:44.59.