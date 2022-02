Altra sconfitta per l'Italia nel torneo maschile olimpico di curling. Gli azzurri hanno ceduto 9-3 alla forte Svezia. Partita in equilibrio fino al 3° end, prima dell'allungo degli scandinavi che tra quarto, settimo e ottavo end piazzano un parziale di 7-2 che chiude i conti prematuramente. Dopo il ko di misura con la Gran Bretagna, si tratta della seconda sconfitta nel torneo olimpico. L'Italia torna in pista sabato 12 per la terza giornata, quando affronterà la Cina padrona di casa. La squadra azzurra è composta da Joel Retornaz, Simone Gonin, Sebastiano Arman e Amos Mosaner, fresca medaglia d'oro nel doppio misto.