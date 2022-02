Dorothea Wierer chiude in 3^ posizione dietro alla norvegese Roiseland e alla svedese Elvira Oeberg. L'azzurra, che ha chiuso la sua prova in 2'21''5 senza errori al poligono, è medaglia di bronzo. Decima medaglia azzurra a Pechino, eguagliate le 10 dell'edizione del 2018 di Pyeongchang

SuperG femminile, oro Gut-Behrami. Settima Brignone

Giornata da dimenticare per l'Italia al termine del SuperG femminile olimpico di sci alpino. Nella disciplina che in Coppa del mondo vede tre azzurre nelle prime tre posizioni, la migliore è Federica Brignone, una delle grandi favorite per l'oro, che chiude al 7° posto con un ritardo di 0''66 dalla vincitrice, la svizzera Lara Gut-Behrami, al suo primo alloro olimpico in carriera. Nelle 10 anche Elena Curtoni (+0''83), mentre Marta Bassino ha chiuso in 17^ piazza (+1''57), Francesca Marsaglia in 22^ (+2''10). Sul podio anche sul podio anche l'austriaca Puchner e l'altra elvetica Gisin. Nona la statunitense Mikaela Shiffrin