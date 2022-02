Brignone: "Pista banale, avrei meritato medaglia"

Nel video le parole di Federica Brignone dopo il settimo posto nel supergigante olimpico: "Percorso troppo piatto per me, anche se ho fatto una bella gara. Ho sciato con decisione e con le giuste traiettorie. Non voglio trovare scuse, ma sono rimasta delusa dalla pista. Ora l'obiettivo è chiudere la stagione in bellezza, con la determinazione vista oggi"

