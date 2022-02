Giornata da dimenticare per l' Italia al termine del SuperG femminile olimpico di sci alpino. Nella disciplina che in Coppa del mondo vede tre azzurre nelle prime tre posizioni, la migliore è Federica Brignon e, una delle grandi favorite per l'oro, che chiude al 7° posto con un ritardo di 0''66 dalla vincitrice, la svizzera Lara Gut-Behrami, al suo prima alloro olimpico in carriera. Nelle 10 anche Elena Curtoni (+0''83), mentre Marta Bassino ha chiuso in 17^ piazza (+1''57), Francesca Marsaglia in 22^ (+2''10). Sul podio anche sul podio anche l'austriaca Mirjam Puchner e l'altra elvetica Michelle Gisin . Nona la statunitense Mikaela Shiffrin .

Brignone: "Ho dato tutto, oggi non sono stata brava abbastanza"

"Già ieri dopo la sciata in pista ci sono rimasta male, la partenza e il tracciato erano banali - ha detto Brignone a RaiSport - Pensavo bisognasse osare, ma era una pista molto facile. Ho sciato bene, senza paura di sbagliare. Ho dato quello che avevo, ma non è stato abbastanza. Devo accettare che oggi non ero la migliore. Peccato, visto come sto sciando in SuperG anche su tracciati facili. Non sono la migliore oggi. Non c'era un passaggio difficile, ma non voglio trovare scuse. Non sono stata abbastanza brava, ma sarei più delusa se sentissi di non aver dato tutto".