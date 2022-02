Moioli-Visintin, è argento nello snowboard cross!

Storici Omar Visintin e Michela Moioli, è argento nello snowboard a squadre miste di specialità! Nella notte italiana è arrivata l'undicesima medaglia azzurra di Pechino, la seconda nello snowboard e la seconda per Visintin dopo il bronzo nel cross maschile. Nella finale è stata super battaglia tra la squadra azzurra ed il team americano. Nella frazione maschile Visintin ha ceduto di pochissimo a Baumgartner, dunque Michela Moioli si è dovuta arrendere soltanto a Lindsey Jacobellis, al suo secondo oro in questi Giochi. Terzo posto per il Canada (Eliot Grondin e Meryeta Odine). Sfiorata quella che sarebbe stata una clamorosa doppietta, visto che nella finale per l'oro c'era anche l'altro team Italia composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano, che hanno chiuso al quarto posto.

Moioli: "Ci tenevo a riscattarmi"

“L’individuale è andata come sappiamo e oggi ci tenevo veramente tanto a fare una medaglia con Omar - sono le parole di Michela Moioli riportate dal sito della Federazione italiana sport invernali -. Era la prima volta di questa gara alle Olimpiadi e alla fine è una possibilità di medaglia in più. Io ero molto tesa, però avevo Omar che, oltre a partir davanti, mi ha trascinato con la sua tranquillità e positività, e ho cercato solo di fare una bella gara. In finale ho dato tutto ma purtroppo la Jacobellis è stata più veloce. Va bene così. È comunque un argento di squadra, una bella prova anche per me perché dopo l’altro giorno ero in down. Questi due giorni ho fatto fisioterapia alle caviglie, per i postumi della caduta nel singolo, poi Omar ha fatto il bronzo e mi son gasata tantissimo. Son andata alla cerimonia di premiazione, la prima che vedevo di un mio compagno, e mi ha caricato. Sono veramente contenta, un grande grazie a Omar, a tutta la quadra per il lavoro fatto e per i nostri compagni che erano qui a tifarci. Un peccato che Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva non siano saliti sul podio perché lo meritavano”