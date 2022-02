Troppa neve, prova di discesa femminile annullata

Forte neve a Pechino: annullata la seconda prova di discesa libera femminile. La FISI: "Per lunedì 14 la giuria ha confermato un solo allenamento (iniziamente si ventilava l’ipotesi di un doppio allenamento). Lo staff tecnico ha deciso di non effettuare selezione per il quartetto che parteciperà alla gara, che sarà deciso per scelta tecnica"

Niente seconda prova cronometrata di discesa. La fitta neve a Yanqing ha rivoluzionato il programma odierno di sci alpino, anche della discesista azzurra Sofia Goggia: la seconda prova cronometrata della libera femminile, che vale come riferimento per la scelta degli atleti in vista della gara, è stata rinviata. La Goggia è scesa ieri (sabato 13) nella prima prova cronometrata, confermando la ripresa della sua condizione fisica dopo il grave infortunio al ginocchio del 23 gennaio a Cortina, e oggi si attendevano ulteriori conferme. Oltre alla Goggia, le altre azzurre che avrebbero dovuto prendere parte alla discesa erano Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago e Francesca Marsaglia.

Comunicato FISI: "Il quartetto che parteciperà alla gara sarà deciso per scelta tecnica"

"Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori cinesi e la giuria a cancellare la seconda prova della discesa femminile in programma - si legge nel cumunicato della Federazione Italiana Sport Invernali -. Per lunedì 14 la giuria ha confermato un solo allenamento (iniziamente si ventilava l’ipotesi di un doppio allenamento), quindi la discesa olimpica di martedì 15 febbraio. Alla luce degli ultimi cambiamenti, lo staff tecnico ha deciso di non effettuare selezione per il quartetto che parteciperà alla gara, che sarà deciso per scelta tecnica".