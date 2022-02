Quando mancano solo le atlete di ultima fascia, podio definito: sfuma l'oro, ma l'Italia porta a casa due storiche medaglie nella discesa libera femminile. Vince una straordinaria Corinne Suter, sul podio con la svizzera le nostre Sofia Goggia e Nadia Delago. La spedizione azzurra di Pechino sale a quota 13 medaglie. Per Sofia, che appena 24 giorni fa si infortunava gravemente a Cortina, second amedaglia olimpica dopo l'oro sempre in discesa nel 2018. Per Nadia Delago si tratta del primo podio in carriera all'Olimpiade. L'Italia conquista la sesta medaglia nella sua storia ai Giochi invernali in discesa. L'APPROFONDIMENTO