Settimi dopo la prima prova di due giorni fa, i due azzurri si sono esibiti sulle note della canzone "Little Sparrow" e della colonna sonora di 'Atonement'. Una prova splendida per loro: punteggio di 124.37 che, sommato agli 82.68 punti della danza ritmica, li ha portati a un totale di 207.05. Due posizioni guadagnate per loro: è quinto posto. Oro alla coppia francese Papadakis-Cizeron

