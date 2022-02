Via libera Tas, Valieva può gareggiare domani

Il Tribunale di arbitrato dello sport (Tas) ha autorizzato la 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva a continuare a gareggiare alle Olimpiadi invernali di Pechino nonostante non il test positivo all'antidoping. Ovviamente questa sentenza non incide sulla eventuale possibilità futura di una squalifica, anche retroattiva.

La Corte ha reso noto di aver respinto gli appelli del Comitato olimpico internazionale, dell'Agenzia mondiale antidoping e dell'Unione internazionale di pattinaggio per il ripristino della sua sospensione, permettendo alla Valieva di partecipare al concorso individuale che si aprirà martedì.

Uno dei fattori presi in considerazione dal panel di giudici è stato lo status di 'atleta protetta' ai sensi del codice dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada), ovvero che l'atleta non ha compiuto ancora 16 anni (è nata il 26 aprile 2006). Il Tas ha affermato che ci sono stati "gravi problemi di notifica del risultato del controllo antidoping all'atleta" e che ciò "ha violato la facoltà all'atleta di stabilire determinati requisiti legali a suo vantaggio" e, quindi, "una notifica così tardiva non è attribuibile a sua colpa". Il Tas ha considerato i principi fondamentali di "equità, proporzionalità, danno

irreparabile e relativo equilibrio di interessi tra i ricorrenti e l'atleta".

La decisione della Divisione Ad hoc del Tas è stata resa nota in una dichiarazione dal segretario generale del Tas, Matthieu Reeb al Main Media Center di Pechino. Considerando che non si trattava di una conferenza stampa, non sono state poste

successive domande a commento della sentenza.

Le reazioni

Il Comitato olimpico russo festeggia il via libera del Tas, malgrado la positività a un test antidoping. "Domani l'intero Paese sosterrà lei e tutte le nostre meravigliose pattinatrici nella competizione individuale", ha scritto il Comitato su Telegram, in merito alla "miglior notizia della giornata". Il Comitato olimpico Usa, è invece "deluso" per "il messaggio" della decisione. "Questo sembra essere un altro capitolo del sistematico e pervasivo disprezzo per lo sport pulito da parte della Russia", ha affermato Sarah Hirshland, a capo dell'Usopc.

La vicenda doping

Valieva è risultata positiva il 25 dicembre, durante i campionati nazionali russi, ad un farmaco che è un modulatore ormonale e metabolico, nell'elenco delle sostanze proibite dal Codice mondiale anti doping. La positività è stata comunicata dal laboratorio accreditato della WADA l’8 febbraio. A Pechino ha già gareggiato il 6 e 7 febbraio, portando la Russia alla vittoria nella gara a squadre di pattinaggio. Quindi solo dopo, l’8 febbraio, è arrivata la notizia della positività. Valieva è stata sospesa automaticamente, ma il 9 febbraio la commissione disciplinare della Rusada, che è l’agenzia russa antidoping, ha revocato la sospensione, riservandosi di fornire le motivazioni in un secondo tempo. Contro questa riammissione hanno fatto ricorso il CIO, la Wada - agenzia Mondiale Antidoping - e l'Isu - Federazione internazionale di pattinaggio. Il TAS ha poi unito i tre ricorsi, prima delle pronuncia di quest'oggi.