All'esordio assoluto ai Giochi, Nadia Delago scrive un pezzo di storia conquistando il bronzo nella discesa femminile, subito dietro a Sofia Goggia: "E' il giorno più bello della carriera. Sognavo di partecipare ai Giochi, ma la medaglia sembrava lontana. Sono molto felice di essere qui con mia sorella Nicol"

La storica giornata dello sci alpino azzurro a Pechino è coronata dal terzo posto di Nadia Delago, bronzo all’esordio assoluto alle Olimpiadi. L'azzurra è stata bravissima a contenere nel tratto centrale e scatenarsi in quello conclusivo, dove ha retto il ritmo della vincitrice Corinne Suter per prendersi una medaglia bella quanto indimenticabile. Sul podio la festa insieme a Sofia Goggia, argento. Non si erano mai viste due azzurre sullo stesso podio olimpico in discesa nella storia dello sci, con l’unico precedente, ma in supergigante, alle Olimpiadi di Salt Lake 2002 con l’oro di Daniela Ceccarelli ed il bronzo di Karen Putzer.

"E' il giorno più bello della carriera" leggi anche Goggia: "Grande medaglia, sciavo con una luce" "E' il giorno più bello della mia carriera. Sono felice, devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia. Ho sognato di partecipare ai Giochi, ma vincere una medaglia sembrava una cosa lontana. Sono andata bene nelle ultime gare di Coppa del mondo, ho sfiorato il podio per pochi centesimi. Incredibile averlo centrato all'Olimpiade. Non ho capito subito in che posizione fossi, quando ho visto il mio nome non potevo crederci."