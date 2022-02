Nel giorno della doppia medaglia targata Goggia-Delago in discesa, Italia settima nella staffetta maschile di biathlon. Sci freestyle, slopestyle: niente finale per Donaggio tra gli uomini, decimo posto per Bertaggio tra le donne PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Discesa femminile: Goggia e Nadia Delago argento e bronzo Quando mancano solo le atlete di ultima fascia, podio definito: sfuma l'oro, ma l'Italia porta a casa due storiche medaglie nella discesa libera femminile. Vince una straordinaria Corinne Suter, sul podio con la svizzera le nostre Sofia Goggia e Nadia Delago. La spedizione azzurra di Pechino sale a quota 13 medaglie. Per Sofia, che appena 24 giorni fa si infortunava gravemente a Cortina, second amedaglia olimpica dopo l'oro sempre in discesa nel 2018. Per Nadia Delago si tratta del primo podio in carriera all'Olimpiade. L'Italia conquista la sesta medaglia nella sua storia ai Giochi invernali in discesa

Biathlon, staffetta 4x7,5 km uomini: oro alla Norvegia, Italia 7^ Colpo di scena nella staffetta 4x7,5 km maschile di biathlon: la ROC era nettamente in vantaggio, ma gli errori all'ultimo poligono la fanno scivolare al terzo posto. L'oro Olimpico va alla Norvegia (1:19:50.2), sul podio anche Francia a +27.4 e ROC a +45.3 all'arrivo. L’Italia di Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Windisch chiude settima a +1:58.6.

Sci freestyle, slopestyle donne: Mathilde Gremaud oro, 10^ Bertagna La svizzera Mathilde Gremaud vince la competizione dello sci freestyle slopestyle donne grazie a una seconda run da 86.56. Al secondo posto la cinese Eileen (Ailing) Gu che si riprende e piazza una terza e ultima manche da 86.23. Terzo posto per l'estone Kelly Sildaru grazie al punteggio della prima discesa: 82.06 punti. L'italiana Silvia Bertagna propone due run solide ma in sicurezza:48.50 e 61.85 per lei, nella terza cade e raccoglie solo 7.83. Decimo posto finale per lei.

Slopestyle uomini, Donaggio 18°: niente finale Dopo una grandissima prima run, l'italiano Leonardo Donaggio non riesce a tenere l'ultimo salto e ottiene 42.88 punti. I 63.48 della prima discesa non bastano: chiude al diciassettesimo posto provvisorio, niente finale per lui. Finisce qui questa prima Olimpiade per il giovanissimo azzurro, che ha chiuso al quinto posto nello sci freestyle big air.