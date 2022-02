Mentre Michela Moioli era collegata da Livigno per partecipare allo studio di Sky Sport 24, ecco Sofia Goggia intercettata in diretta da Riccardo Re. L'azzurra, argento in discesa libera, ha salutato l'amica Michela: "Siamo sorelle d'Italia e d'argento". Un simpatico siparietto live che ha coinvolto le due atlete e lo studio di Sky Sport. Poi Sofia Goggia si è diretta verso l'hotel per il meritato riposo: "Sono molto stanca dopo tutti questi giorni"

