Federica Pellegrini non nasconde l'ammirazione per l'impresa di Sofia Goggia: "E' stata molto coraggiosa. Dentro di lei penso che ci sia una forte dose di coraggio per superare anche la sofferenza fisica che ha provato. Era chiamata a difendere l'oro, immagino la sua rabbia dopo l'infortunio, il contare le ore e sperare di allungare le giornate per recuperare il prima possibile". VIDEO

PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE