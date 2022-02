L'Italia conquista il bronzo nella finale staffetta maschile nel programma dei 5000m di short track. Sulla pista dello Stadio Indoor di Pechino, il quartetto composto da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli ha chiuso 3° al fotofinish con la Russia, battuta per soli 9 millesimi. E' la 100^ medaglia da Presidente del Coni per Giovanni Malagò

Ancora gioie dal ghiaccio per l'Italia ai Giochi di Pechino. L'Italia conquista il bronzo nella staffetta maschile sui 5000m di short track. Il Canada vince la finale davanti alla Corea del Sud, ma la grande emozione si consume nel finale per capire che sale sul gradino più basso del podio. Una gara risolta al fotofinish per decidere il terzo posto sul podio: per nove millesimi di vantaggio sul ROC, l'Italia è di bronzo. È dunque medaglia per Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli.