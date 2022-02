L'Italia sfiora la medaglia nella staffetta femminile del biathlon, con Wierer e compagne che chiudono al 5° posto. Razzoli ottavo e migliore degli azzurri nello slalom maschile, nel curling Italia eliminata nonostante la vittoria con la Danimarca. Tutti i risultati degli italiani oggi a Pechino PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Biathlon, staffetta 4x6 km donne: oro alla Svezia, l'Italia chiude 5^ La Svezia conquista la medaglia d'oro nella staffetta femminile di biathlon. Argento per la Russia, bronzo per la Germania. Chiude al 5° posto l'Italia a +1'33''. La squadra formata da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo è stata in zona podio per praticamente tutta la gara: peccato per l'ultimo poligono, in cui è svanito il sogno di una medaglia.

Slalom maschile: oro per Noel, Razzoli 8° Clement Noel ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom maschile dei Giochi di Pechino. Il francese, autore di una grande rimonta nella seconda manche, ha preceduto l'austriaco Johannes Strolz e il norvegese Sebastian Foss-Solevaag. Giuliano Razzoli, campione olimpico a Vancouver, è il migliore degli italiani all'ottavo posto. 11° Tommaso Sala, fuori nella seconda manche Alex Vinatzer

Curling maschile, Italia eliminata La vittoria per 10-3 sulla Danimarca al settimo end non basta all'Italia per continuare a sperare nella rimonta in classifica nel torneo di curling maschile. La squadra azzurra è ormai certa dell'eliminazione dai Giochi Olimpici di Beijing 2022. La vittoria in contemporanea della Repubblica Popolare Cinese sulla Svizzera (6-5 all'extra end) chiude di fatto i giochi per il passaggio ai play-off. Nell'altra partita disputata alle 7:05 ore italiane (14:05 ore cinesi), la Gran Bretagna ha superato per 8-6 il team ROC e la contesa per i primi quattro posti ha già stabilito i propri verdetti. Vanno in semifinali Svezia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Il turno in programma giovedì 17 febbraio servirà solo per stabilire il tabellone delle semifinali.