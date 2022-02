Brignone-Goggia, una poltrona per due

Federica Brignone mette a segno il suo personalissimo tris di medaglie olimpiche , due argenti e un bronzo, quello più fresco della combinata. Il tutto si va a sommare all’argento dei mondiali del 2011, a 19 vittorie di coppa del mondo, record assoluto per un’italiana, 47 podi di coppa del mondo, -4 dalla primatista Isolde Kostner, alla coppa del mondo assoluta del 2020, unica sciatrice azzurra a riuscire in questa impresa, due coppe di specialità e una terza, quella del super G, in arrivo. Un palmares da leggenda dello sci alpino per il nostro paese, eppure sembra non bastare mai per considerarla tale. Sarebbe un po’ frustrante per chiunque. Dall’altra parte un’altra leggenda dello sci alpino nostrano, Sofia Goggia . Un oro e un argento alle olimpiadi, due medaglie ai mondiali, 17 vittorie e 39 podi, due coppe di discesa e una terza da conquistare.

Entrambe hanno segnato il nuovo millennio, prendendo l’eredità di due super campionesse come Deborah Compagnoni e Isolde Kostner che hanno dominato gli anni ’90. La regina Deborah con 3 ori olimpici e altrettanti ai mondiali è stata la regina di un’epoca forse irripetibile con il re Tomba, negli stessi anni, a trascinare lo sci a livelli di popolarità mai visti, non dimenticando la storica interruzione del festival di Sanremo e la popolarità da prima pagina sui quotidiani. Isolde e Deborah si sono divise la popolarità di quegli anni, senza che mai ci fosse una polemica o una discussione tra loro, gruppi di lavoro diversi, team personale per Deborah, squadra di discesa guidata dall’indimenticato Valerio Ghirardi, scomparso di recente. Oggi la situazione è diversa, con gruppi di lavoro che si mischiano, cambiano si uniscono nell’élite si dividono di nuovo nel tentativo di avere staff personali. Alla base di gelosie c’è tanto di questo, di partenza. Poi ci sono due grandissime e geniali interpreti dello sci che sono completamente agli antipodi. Federica, da milanese, è diventata montanara ancora da piccola, per scelta di vita della famiglia di trasferirsi a La Salle in Valle d’Aosta, non come fanno molti, per costruire la bambina campionessa, ma per godersi la montagna a 360° con papà Daniele e mamma Ninna. Arrampicata, camminate, neve fresca, alpinismo, tutto ciò che lontano dalla città puoi fare l’hanno fatto. Poi è esplosa, in modo naturale, da piccolina non indossava la tutina e non aveva due paia di sci, la campionessa. Sofia è rimasta cittadina, legata come non mai alla sua Bergamo e in questo sta una diversità enorme. Basta prendere i social delle due per vedere la differenza di vita e di esternazioni. Federica ha dovuto lottare per poter avere con se il fratello Davide, talento frenato da un infortunio, come consulente e allenatore. Si ma non si deve far vedere, si ma non può entrare in pista, si ma… Ecco la federazione su questo ha sempre peccato di presunzione, restia alle intrusioni perché guai far vedere che qualcuno agisce da fuori.