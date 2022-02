Italia, sesto ko nel curling: Norvegia vince 9-4

L'Italia del curling maschile termina il suo torneo olimpico con la sesta sconfitta in nove partite. Dopo il ko 9-4 contro la Norvegia gli azzurri chiudono al nono posto. La qualificazione era diventata in salita dopo aver perso le prime quattro partite del girone, poi tre vittorie di fila non erano stati sufficienti per raddrizzare il discorso qualificazione. Deluso Joel Retornaz: "Le nostre aspettative erano diverse, ma questo è il curling e non c’è molto che possiamo fare ora. Purtroppo volevamo un risultato diverso per quest’ultima partita. Abbiamo avuto un buon inizio, la buona prima metà della partita, e poi abbiamo lasciato perdere: non aveva senso continuare, l’abbiamo persa nel settimo e ottavo. Quindi siamo abbastanza delusi al momento. Li abbiamo lasciati vincere perché meritano questa vittoria".

Le due semifinali saranno Gran Bretagna-Stati Uniti e Svezia-Canada.