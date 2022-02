Altro riconoscimento di grandezza per Arianna Fontana, scelta dal CIO come rappresentante dell'Europa nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino, che si terrà domenica 20 febbraio. "In vista di Milano-Cortina sarà una cerimonia importantissima, Arianna è entusiasta di questo", ha detto a Sky il presidente del Coni, Giovanni Malagò

Quella di Pechino "sara' una cerimonia di chiusura importantissima per noi per il passaggio di consegne a Milano-Cortina. Il Cio sceglie cinque atleti simbolo di ogni continente e ieri ci ha chiamato per comunicare che hanno individuato in Arianna Fontana la rappresentante di tutta l'Europa". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a Casa Italia a Yanqing, ha affermato a Sky che "Arianna è entusiasta per questo. E' la dimostrazione della sua grandezza". Fontana ha vinto in questa edizione ben tre medaglie: l'oro nei 500m e gli argenti nella staffetta mista e nei 1500m, diventando con 11 medaglie l'azzurra più titolata ai Giochi olimpici.