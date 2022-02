I Giochi invernali ci hanno riavvicinato ai campioni azzurri di cui troppo spesso si dimenticano i sacrifici che stanno alla base dei risultati, che non sempre è possibile trasformare in medaglie. A Pechino ci è riuscita la pluricampionessa di pattinaggio Francesca Lollobrigida , che ha conquistato un meraviglioso argento nei 3000 metri dello speed skating . La Lollobrigida è stata scelta come portabandiera per la cerimonia di chiusura dei Giochi: porterà il tricolore che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva consegnato al Quirinale a Sofia Goggia ma che, a causa del noto infortunio, è stata poi portata nella cerimonia d’apertura il 4 febbraio da Michela Moioli. In pochi sanno che Francesca, campionessa plurititolata a livello internazionale, nel 2018 fu protagonista di un cameo nel video della cantante Lena Lane, dal titolo "Superstar".

Superstar non solo sul ghiaccio

Francesca Lollobrigida e Lena Lane hanno deciso di correre e vincere la difficile sfida di far riflettere milioni di giovani sul fatto che “sembrare non è essere”, “il talento non è un passatempo”, “quello che ottieni con i soldi non ha valore, il successo non lo compri, arriva dal cuore…”. Proprio in tal senso ne sa qualcosa Francesca, oltre 50 titoli conquistati a livello mondiale, europeo e nazionale con i pattini a rotelle e da ghiaccio, specialità quest’ultima nella quale ha conquistato la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici Invernali 2022 di Pechino. Da Superstar dello sport Francesca si allena ogni giorno, costantemente, per eccellere nella sua specialità, per cui il talento non basta: “Sono felice di aver partecipato alla realizzazione del video di “Superstar” e di aver lavorato accanto a Lena Lane - ha commentato Francesca Lollobrigida. Girare un video musicale è stata un’esperienza molto divertente per me che non sono abituata a questo tipo di attività ma quando mi è stato proposto ho deciso subito di accettare perchè condivido appieno il messaggio della canzone. Ogni successo passa infatti attraverso grandi sacrifici e tanta passione ed il talento da solo non basta se non viene coltivato: credo che questo sia il messaggio più importante per tutti i ragazzi”.