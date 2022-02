Ski cross uomini: Deromedis quinto

Doppietta svizzera nella finale dello ski cross uomini. Ryan Regez taglia il traguardo per primo, seguito dal connazionale Alex Fiva, al terzo posto l'atleta ROC Segey Ridzik. Quarto posto per lo svedese Erik Mobaerg. Nella small final l'azzurro Simone Deromedis è un missile e stacca da subito il campione Olimpico in carica, il canadese Brady Leman, l'austriaco Johannes Rohrweck e il francese Francois Place. Arriva in spaccata finale e vince: l'italiano ha dimostrato molto carattere e talento, è il futuro dello ski cross nazionale, e non solo. Ottimo quinto posto per lui all'esordio Olimpico.