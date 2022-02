Bob a quattro uomini: Italia 1 in 19^ posizione dopo seconda manche

Italia 2 di Mattia Variola come pilota, Robert Mircea, Alex Pagnini e José Delmas Obou, ottiene il crono di 1:00.33, per un totale di 2:00.58. Ventisettesima posizione: troppo lontana per sperare di rientrare nella top 20 della quarta manche per le medaglie. Italia 1 con Patrick Baumgartner come pilota, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, è al diciannovesimo posto con questa seconda discesa da 59.72, per un totale di 1:59.08. Leader provvisorio la Germania di Francesco Friedrich con il crono di 1:57.00. Appuntamento a domani, domenica 20 febbraio, alle 2:30 ora italiana (9:30 ora cinese) per la terza discesa.