Nel giorno della medaglia n°17 firmata Lollobrigida, delude il bob a 4 azzurro, con Baumgartner e Italia 1 che chiude al 19° posto dopo le prime due manche. Salvadori 18° nella 30 km di fondo, accorciata per maltempo. Giovannini 11° nella finale della mass start maschile di speed skating. Tutti i risultati di oggi degli azzurri

Speed skating, mass start donne: Lollobrigida bronzo! Francesca Lollobrigida bronzo nella mass start donne: oro per l'olandese Schouten, argento per la canadese Blondin. L'azzurra in controllo, ma subito grande movimento là davanti. Francesca resta un po' indietro al primo sprint intermedio, ma il gruppo è compatto. Maltais prova a scappare, così si muovono le 'big' con Schouten in testa a un terzo di gara. Si staccano le prime atlete, il ritmo scende parecchio e dopo 10 giri Lollobrigida è sempre a centro gruppo. Cade la Groenewoud, una delle possibili rivali per la medaglia. Si arriva compatti agli ultimi 2 giri: Lollobrigida fa un capolavoro e chiude 3^: è bronzo! E' la medaglia n° 17 per l'Italia a Pechino, la seconda per Francesca dopo l'argento nei 3000 m

Bob a quattro uomini: Italia 1 in 19^ posizione dopo seconda manche Italia 2 di Mattia Variola come pilota, Robert Mircea, Alex Pagnini e José Delmas Obou, ottiene il crono di 1:00.33, per un totale di 2:00.58. Ventisettesima posizione: troppo lontana per sperare di rientrare nella top 20 della quarta manche per le medaglie. Italia 1 con Patrick Baumgartner come pilota, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, è al diciannovesimo posto con questa seconda discesa da 59.72, per un totale di 1:59.08. Leader provvisorio la Germania di Francesco Friedrich con il crono di 1:57.00. Appuntamento a domani, domenica 20 febbraio, alle 2:30 ora italiana (9:30 ora cinese) per la terza discesa.

Sci di fondo, 30 km partenza in linea uomini tecnica libera: Salvadori 18° La 50 km è diventata una 30 km a causa di vento e freddo. In queste condizioni difficili vince Alexander Bolshunov di ROC in 1:11:32.7, seguito dal compagno di squadra Ivan Yakimushkin (1:11:38.2, +5.5) e il norvegese Simen Hegstad Krueger (1:11:39.7, +7.0). Gli italiani Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura sono rispettivamente diciottesimo (1:14:49.1, +3:16.4) e trentaduesimo (1:16:05.4, +4:32.7).

Speed skating, mass start: niente podio per Giovannini, chiude 11° Andrea Giovannini 7° nella finale mass start maschile di speed skating. Partenza con i primi per Andrea, che controlla il gruppo dei migliori restando in testa. L'azzurro si piazza nel gruppetto dei cinque migliori a metà gara, marcando il belga Swings. Kramer prova l'allungo a cinque giri dalla fine, Giovannini non perde contatto con i primi. Ci si gioca tutto negli ultimi due giri: l'italiano si allarga e nell'ultima tornata prova a dare tutto, chiudendo 7° al traguardo e 11° nella classifica generale. Niente podio per lui