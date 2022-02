Dorothea Wierer si è presentata a Casa Italia per ricevere il meritato applauso dopo il bronzo vinto nella sprint, prima medaglia olimpica individuale in carriera: "Mi sono tolta un peso. Su Milano-Cortina bisogna essere realisti, ma deciderò in primavera. La maternità è sicuramente un mio sogno", ha detto la 31enne azzurra del biathlon al microfono di Sky Sport

