Penultima giornata di gare a Pechino. Cancellato nello sci alpino con il Team Event. Torna in pista Francesca Lollobrigida nello speed skating, attesa anche per bob a quattro e pattinaggio artistico. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE