Si chiude con una delusione l'Olimpiade strepitosa di Federica Brignone, fuori ai quarti con l'Italia nel Team event: "Peccato, abbiamo perso contro una squadra forte come gli Usa. Vincere due medaglie è un sogno, un'emozione incredibile. Ora testa alla Coppa del mondo per un grande finale di stagione"

COPPI vs BARTALI. Tutto è partito da lì, quando due dei migliori ciclisti di ogni epoca spaccarono in due l'Italia del Dopoguerra. Gli anticonformisti con Fausto, i cattolici con Gino. Si spartirono Tour e Giro per oltre un decennio, diventando grandi amici e confidenti nella vita extra-sportiva

"Perso contro una squadra forte come gli Stati Uniti"

"Abbiamo perso contro una squadra molto forte come gli Stati Uniti, Moltzan ha fatto lo stesso tempo degli uomini, questo format è una gara di squadra e gli americani erano competiviti, noi ci abbiamo provato, è stata una bella esperienza condividere questa occasione con altri compagni di squadra. Nel nostro sport non ci sono mai state altre opportunità del genere, in uno sport come il nostro che è individuale. E’ stato molto bello in questi giorni stare insieme agli altri ragazzi".