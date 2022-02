4/13 ©Ansa

ROSSI vs BIAGGI. Il Motomondiale esplode letteralmente in Italia con l'avvento di Valentino Rossi. Il pesarese entra di prepotenza in un mondo in cui il principale esponente azzurro è Max Biaggi. Istrionico l'uno, più abbottonato l'altro. Anche qui il Paese si divide, i due non si stanno simpatici e non lo nascondono. Anche se stima e rispetto non sono mai mancati