Giornata storica per la Finlandia, che conquista per la prima volta l'oro olimpico dell'hockey su ghiaccio. Nella finalissima dello Stadio Nazionale Indoor di Pechino, battuta 2-1 in rimonta la Russia. E' anche il primo titolo a cinque cerchi in uno sport di squadra per gli scandinavi

