Nessuno come lui. Francesco Friedrich e la sua squadra Germania 1 con il crono di 3:54.30 conquista l'ennesimo oro Olimpico della sua carriera. Un risultato storico per il tedesco, oro anche nel bob a due qui a Beijing 2022. Subito dietro la seconda squadra tedesca con Johannes Lochner come pilota (3:54.67, +0.37). Terzo posto per il Canada di Justin Kripps (3:55.09, +0.79). Italia 1 con Patrick Baumgartner pilota, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, è scesa per quarta e ha siglato un'ottima discesa: quarto miglior tempo di run, 59.28, con crono complessivo di 3:57.70 e quindicesimo posto.

L’Austria ha vinto il Team Event delle Olimpiadi di Pechino 2022 che ha chiuso il progranna di gare sulla pista di Yanqing. Il quartetto composto da Katharina Truppe, Katharina Liensberger, Styefan Brennsteiner e Johannes Strolz ha superato nella big final una combattiva Germania composta da Lena Duerr, Emma Acher, Alexander Schmid e Julian Rauchfuss per soli 19 centesimi nel computo complessivo dei due migliori tempi fra uomini e donne, dopo che le quattro run si erano chiuse sul puntegigo di 2-2. Medaglia di bronzo alla Norvegia, impostasi sempre per somma dei tempi sugli Stati Uniti sul punteggio di 2-2. Fuori nei quarti di finale l’Italia: il quartetto composto da Federica Brignone, Marta Bassino, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini aveva esordito con un 3-1 ai danni della Russia, nei quarti di finale è arrivata la sconfitta contro gli Stati Uniti per 3-1.

Sci di fondo, 30 km TL donne: oro a Johaug, 33^ Pittin

La norvegese Therese Johaug taglia il traguardo per prima in 1:24:54.0 e conquista un altro oro Olimpico, dopo quelli in 10 km tecnica classica e skiathlon 7,5 km + 7,5 km: tre ori individuali per lei a Beijing 2022. L'argento va alla statunitense Jessie Diggins (1:26:37.3, +1:43.3). Finale incredibile per la lotta per il bronzo: volata finale in cui prevale la finlandese Kerttu Niskanen (1:27:27.3, +2:33.3). Grande delusa la svedese Ebba Andersson, terza per tutta la gara, che crolla negli ultimi 800 metri e chiude addirittura ottava. Indietro le quattro italiane. La migliore è Cristina Pittin in trentatreesima posizione (1:33:54.8, +9:00.8), subito dietro Martina Di Centa (1:33:56.6, +9:02.6). Anna Comarella è quarantesima (1:36:12.4, +11:18.4), Caterina Ganz è quarantacinquesima (1:38:19.5, +13:25.5).