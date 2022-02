Olimpiadi

Dalla A alla Z: l'alfabeto di Pechino 2022

Chi ha stracciato quasi ogni record, chi invece ha sbagliato clamorosamente strada. Chi invece ha chiesto uno snack ai giornalisti e chi ha ballato la haka a bordo pista: il meglio delle olimpiadi invernali dalla A alla Z di Alberto Pontara TUTTE LE MEDAGLIE DI PECHINO 2022 - MEDAGLIERE

A COME ARIANNA Fontana, da Berbenno, Valtellina. 11 medaglie olimpiche in 5 edizioni diverse. Il mito assoluto Edoardo Mangiarotti a due medaglie di distanza, Armin Zoeggeler a portata di mano. Ci sarà a Milano-Cortina? Da cronisti, non possiamo che registrare e darvi conto dello scontro tra l’azzurra e la federazione. Da italiani, ci auguriamo che il filo (perdonateci la citazione) del dialogo si ritrovi e che Arianna Fontana nel 2026 possa farci sognare ancora.

B COME BRIGNONE. Due medaglie, un argento in gigante e un bronzo in combinata, entra nel club molto ristretto degli azzurri che hanno conquistato due podi nella stessa Olimpiade nello sci alpino. E se quel SuperG non fosse stato “banale”, come ha detto lei, forse sarebbero potute essere 3. Tutto il resto forse non sarà banale, ma forse è noia