3/26

C COME CURLING E CONSTANTINI. Due ori azzurri in questa spedizione olimpica, uno di questi è quello che non ti aspetti. La “curling mania” che ogni 4 anni ritorna, ma questa volta con una spinta decisamente superiore. E una testimonial perfetta per questo sport: Stefania Constantini. Ma dietro questa medaglia c’è più programmazione di quanto si pensi. Il movimento del curling azzurro c’è. E sognare non solo nel doppio misto, a Milano-Cortina, non è più cosa da visionari.

Tutto su Stefania Constantini e Amos Mosaner