Le bocce, anzi le stone, ora sono ferme. E quindi un po’ di considerazioni si possono fare, sfuggendo alla retorica che, anche giustamente, ci travolge in alcuni momenti. Si è parlato, a proposito dell’oro storico del curling nel doppio misto, conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner, di “Davide contro Golia”, di una federazione che riesce a vincere nonostante abbia poco meno di 350 tesserati, nulla in confronto alle corazzate canadesi, scozzesi e scandinave. E’ una lettura molto romantica e che una parte di verità può anche contenerla. Ma che non rende, a pieno, giustizia di un percorso. Sicuramente l’oro della coppia azzurra è stato una sorpresa, la medaglia un po’ meno, la competitività invece era già sul ghiacco prima di Pechino. Sul successo del curling italiano c’è stata programmazione. I nostri atleti migliori, come per esempio Amos Mosaner, già da qualche tempo, sono nei gruppi sportivi delle nostre forze armate e dell’ordine. Sembra una cosa da poco, non lo è: significa potersi allenare, allenare e ancora allenare. Non solo, la squadra maschile ha in bacheca due bronzi europei, nel 2018 e nel 2021, e due qualificazioni olimpiche conquistate sul campo, con il nostro ormai storico skip Joel Retornaz, che ha con tenacia resistito anche in momenti non facili. Nel torneo maschile, a Pechino, gli azzurri hanno il rimpianto fondamentalmente per due partite, contro Russia e Cina, che si potevano vincere e forse sarebbe stata anche qui un’altra storia, ma hanno confermato di essere lì, a potersela giocare dietro le 4 big.