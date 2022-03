Cinque medaglie di cui due ori e l'Ucraina torna seconda nel medagliere delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022. Tutto nel biathlon, come accaduto nella prima giornata di gare dove il Paese, martoriato dalla guerra con la Russia, si era distinto balzando a sorpresa in testa al medagliere. I due ori sono arrivati nella distanza media per disabilità visive maschile con Lukyanenko e nella distanza media in piedi femminile con la Bui. Di Shyshkova nella distanza media disabilità visive femminile e Vovchynskyi nella distanza media in piedi maschile, gli argenti. Bronzo per Rad nella distanza media in piedi maschile. In tutto, l'Ucraina ha raccolto già 17 medaglie di cui 6 ori ed è seconda nel medagliere alle spalle dei padroni di casa della Cina, che giganteggiano con 8 ori e 27 medaglie complessive.