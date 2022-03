Il judoka e il salice

Quando è iniziata l’invasione russa, la Nazionale ucraina si trovava in Spagna per un programma di allenamento specifico. Per ragioni di sicurezza hanno evitato di tornare nel proprio Paese: si sono trasferiti prima in Repubblica Ceca e poi, dopo un lungo viaggio, i 22 atleti ucraini sono arrivati a Ostia. Qui si alleneranno insieme alla Nazionale azzurra: la guerra li ha divisi dalle loro famiglie, qui in Italia possono quantomeno continuare ad allenarsi, per restare aggrappati all’essenza del loro amato sport. Gli antichi maestri giapponesi infatti ripetevano che il judoka è come un salice: piega i suoi rami sotto il peso della neve, ma non si spezza mai. Proprio come l’animo di questi ragazzi.