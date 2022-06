Il 5 giugno si celebra la Giornata Nazionale dell'Arma dei Carabinieri, del cui Centro Sportivo hanno fatto parte alcuni tra i campioni italiani più vincenti alle Olimpiadi. Sono 26 le gare in cui sono arrivati ori olimpici, per un totale di 25 atleti saliti sul gradino più alto del podio: da sciatori a schermidori, passando per bobbisti e taekwondoka