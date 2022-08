Secondo quanto riporta il portale Cricbuzz, nove sport sarebbero in corsa per entrare nel programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028: tra queste discipline ci sono anche cricket e motorsport (quattro ruote, anche se non è specificata la tipologia di competizione). Le Federazioni interessate devono inviare una presentazione ufficiale al Cio entro la fine di agosto: il Comitato olimpico internazionale prenderà poi una decisione definitiva nel 2023