59 anni, di cui 20 dedicati all’organizzazione e alla gestione di eventi globali; poco noto al grande pubblico ma con ruoli gestionali di primo piano. Andrea Varnier ha attraversato il mondo dello sport nelle sue mille declinazioni : partito da Verona, ha viaggiato tra Italia e Brasile passando da Londra, Pechino e New York. Con un filo conduttore: far andare d’accordo show e conti, coniugare la creatività con il buon senso ed il realismo.

Traguardi a 5 cerchi

Ogni dieci anni, una tappa a 5 cerchi: Varnier è stato un uomo macchina fondamentale per Torino 2006, poi per Rio 2016, ora diventa amministratore delegato di Milano-Cortina 2026. La fusione tra sport e spettacolo, la conoscenza dei gusti degli utenti, il rapporto con le istituzioni, le relazioni internazionali sono stati gli elementi per individuare la guida della Fondazione Milano-Cortina, in un momento-chiave sulla strada verso i Giochi del 2026.