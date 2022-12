Malagò: "Nuoto, volley e Goggia imprese del 2022"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato al termine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro del 2022 . Il numero uno dello sport italiano si è espresso sulle dimissisoni del presidente dell'AIA Alfredo Trentalange : "Può colpire che due componenti del calcio si siano dimesse, ma sono due casi diversi. Trentalange domenica mi ha chiamato e mi ha detto di essere in pace con la sua coscienza , che si considera estraneo e che si sottoporrà a giudizi e valutazioni della giustizia sportiva. Mi ha detto che si è dimesso di fronte a un alto rischio di commissariamento dell'AIA e secondo me è un gesto da apprezzare ". Poi, Malagò ha parlato così delle dimissioni di Ghirelli , ex presidente della Lega Pro : "E' un dirigente sportivo che conosciamo da anni. Ha portato una modifica dei format dei campionati ed è chiaro che se non viene approvata c'è un problema : vuol dire che è venuto meno il rapporto di fiducia tra assemblea e presidente. Ha fatto un gesto di grande rispetto e dignità".

Malagò: "Finale del Mondiale spot per il calcio"

Nel proseguo delle sue dichiarazioni, Malagò si è soffermato anche sull'edizione appena andata in porto del Mondiale in Qatar: "All'inizio le partite non le vedevo un po' per rabbia e un po' perché non avevo tempo. La finale è stata uno sport per il calcio e per il mondiale: c'erano tutti gli ingredienti per fare il più alto spettacolo". Prosegue poi Malagò: "Non è stata la partita più bella della storia del calcio. Per essere bella bisogna giocarla in due e fino al 79' non mi sembrava fosse così. E' stata la finale di un campionato del mondo più bella di sempre".