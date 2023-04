Ferrari annuncia: "Mi ritirerò dopo Parigi 2024"

La ginnasta bresciana, argento al corpo libero a Tokyo 2020, rilancia in vista di Parigi per partecipare alla quinta Olimpiade in carriera: "Voglio arrivare al periodo olimpico nelle migliori condizioni per puntare a grandi obiettivi. Se non potrò contare su prestazioni di altissimo livello, sarò io la prima a tirarmi indietro. Con o senza Olimpiade, la mia carriera terminerà con Parigi 2024"

"Con o senza Olimpiade la mia carriera da atleta terminerà in ogni caso con Parigi 2024 ". È l'annuncio di Vanessa Ferrari che ha fissato una data per il ritiro: l'Olimpiade francese, in programma tra poco più di un anno. La ginnasta bresciana, medaglia d'argento al corpo libero a Tokyo 2020, è stata la prima atleta italiana nella sua specialità a partecipare a quattro edizioni dei Giochi Olimpici. Adesso nel mirino c'è la quinta, ma con diversi problemi fisici da gestire verso Parigi visto che non gareggia dal 2 agosto 2021, giorno dell'argento a Tokyo. Ferrari ha sciolto le riserve e vuole arrivare in Francia nelle migliori condizioni possibili per puntare all'oro sfiorato in Giappone, per arricchire un palmares che comprende cinque medaglie mondiali e undici continentali. "Se non potrò contare su prestazioni di altissimo livello sarò io la prima a tirarmi indietro" ha scritto la ginnasta su Instagram.

Il post di Vanessa Ferrari su Instagram

"Ho riflettuto molto su quale fosse la strada giusta per la mia carriera da atleta. Con la medaglia Olimpica ottenuta a Tokyo posso finalmente dire di aver vinto medaglie in qualsiasi tipo di competizione. Oltre le tante gioie vanno messi in conto anche i dolori, ho subito 5 interventi chirurgici ai piedi, l’ultimo a Febbraio 2022. Non posso dire di avere sistemato i problemi, anzi ci convivo, però gli infortuni mi hanno tolto tante occasioni e so bene che non torneranno più indietro. Non ho mai parlato ufficialmente del mio ritiro, prima d’ora, sento però che è arrivato il momento di darmi un traguardo finale.

Ho deciso quindi che gestirò al meglio il lavoro e la mia preparazione per arrivare nelle migliori condizioni possibili al periodo olimpico, a quel punto se la mia condizione e i miei esercizi potranno dare un forte contributo sarò felice di mettermi a disposizione per puntare a grandi obiettivi. Se invece non potrò contare su prestazioni di altissimo livello sarò io la prima a tirarmi indietro perché vi assicuro che, all’alba dei 34 anni con quattro olimpiadi alle spalle, non andrò certo a caccia di esperienze.

Conosco bene le mie capacità e come sempre continuerò ad allenarmi duramente, inseguendo un’ultima grande impresa. Dopodiché con o senza la quinta Olimpiade la mia carriera da atleta terminerà in ogni caso con Parigi 2024. La storia continua".