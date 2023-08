Senna inquinata, salta la gara preolimpica

Ad un anno dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, le acque della Senna registrano una "qualità al di sotto degli standard accettabili". Per questo sono state annullate le gare preolimpiche in programma oggi



Pronti, partenza, via. Anzi no, è tutto rinviato. Iniziano malissimo i preparativi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ad un anno dal via, quelle che dovevano essere le prove generali delle gare di nuoto sulla Senna si rivelano una figuraccia internazionale: il fiume è troppo inquinato e la Federazione mondiale di nuoto, dopo l'ennesimo rinvio, ha dovuto annullare la gara preolimpica in programma oggi nella capitale francese. La qualità dell'acqua è "al di sotto degli standard accettabili - ha tuonato la Federazione - spiace per l'annullamento ma la salute degli atleti deve essere sempre la nostra principale priorità". Insomma una figuraccia e un tema di grande preoccupazione per i Giochi. La Senna, infatti, nelle intenzioni degli organizzatori dovrà essere il centro degli eventi olimpici, "uno stadio all'aperto".

Le autorità francesi rassicurano Ma la stessa federazione non ha nascosto i propri timori: "Dobbiamo continuare a lavorare con Parigi 2024 e le autorità locali per garantire che siano in atto solidi piani di emergenza per il prossimo anno". In sintesi, serve un piano B. In realtà, se tutto dovesse andare male sarebbe anche previsto l'uso di un bacino artificiale. Si tratta di quello di Austerlitz che, però, è ancora in costruzione. Dovrebbe entrare in funzione quest'anno ma la Federazione sottolinea che "è necessario continuare a lavorare con Parigi 2024 e le autorità locali per garantire che siano in atto piani di contingenza solidi per il prossimo anno". Le autorità francesi, dal canto loro, rassicurano che non ci saranno problemi e rilanciano affermando che le gare si svolgeranno senza problemi nelle acque della Senna. Quella di rendere balneabile l'acqua del fiume parigino è una promessa della sindaca Anne Hidalgo.



Rischio batteriologico In questi giorni la concentrazione di batteri di "ischerichia coli" nelle acque ha superato ampiamente il limite di concentrazione di 1.000 ufc per 100 millilitri: non ci si può immergere. Probabilmente la causa di questo forte inquinamento sono le piogge che stanno riversando nella Senna le acque reflue e quelle in eccesso del sistema fognario. Già venerdì per lo stesso motivo era stata rinviata la gara femminile.