Messaggio chiaro da parte di Macron : "Ovviamente, non ci potrà essere la bandiera russa ai Giochi di Parigi, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Perché la Russia , come Paese, non ha un posto alle Olimpiade in un momento in cui ha commesso crimini di guerra , o ha deportato dei bambini".

"Mi fido di Bach"

Idee chiare del presidente francese anche sulla possibilità che atleti russi partecipino a titolo individuale, senza bandiera: "Auspico che arrivi una decisione in coscienza del mondo olimpico, non è lo Stato organizzatore che deve decidere quello che deve fare il Cio. Ho piena fiducia in Thomas Bach". E ancora: "A questa riflessione prendano parte anche gli ucraini. La vera questione sulla quale il mondo olimpico dovrà prendere una decisione è quella relativa a quale posto dare a questi atleti russi che in alcuni casi si sono preparati per una vita, e possono essere anche loro vittime di questo regime". Il vero punto interrogativo riguarda però come riuscire a distinguere i complici dalle vittime del regime: "Su questo il mondo olimpico deve dare, in coscienza, il suo parere, con garanzie che devono essere precisate. Deve essere compreso dagli ucraini. Ecco qual è l'esercizio da equilibristi che abbiamo davanti".