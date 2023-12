Il Comitato Esecutivo del Cio, riunitosi nella giornata di venerdì 8 dicembre, ha stabilito che gli atleti russi e bielorussi nelle discipline individuali potranno partecipare, nel caso in cui riuscissero a qualificarsi, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ovviamente, specifica il Comitato olimpico internazionale, lo faranno sotto bandiera neutrale e a patto che non abbiamo "sostenuto l'invasione russa dell'Ucraina".

Finora 11 "atleti individuali neutrali" qualificati

"Gli Atleti Neutrali Individuali sono atleti con passaporto russo o bielorusso su cui verranno applicate le rigorose condizioni di ammissibilità basate sulle raccomandazioni emesse dall’EB del Cio il 28 marzo 2023 per le federazioni internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi internazionali", si legge nel comunicato del Comitato olimpico internazionale, che specifica come ad oggi siano 11 (otto russi e tre bielorussi) gli "atleti individuali neutrali" ad aver strappato il pass per le Olimpiadi in programma dal 26 luglio all'11 agosto 2024.