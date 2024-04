Svolta storica nel mondo dell'atletica. La World Athletics ha annunciato che i vincitori delle medaglie d'oro all'Olimpiade di Parigi 2024 guadagneranno 50.000 dollari (circa 46.000 euro). Sarà la prima federazione internazionale a elargire premi in denaro agli atleti. L'iniziativa riguarderà anche le staffette, ma solo a livello complessivo e non per ogni singolo vincitore . Dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 l'iniziativa sarà estesa anche per le medaglie d'argento e di bronzo.

"Ci impegniamo a riconoscere il ruolo degli atleti"

"L'introduzione del premio in denaro per le medaglie d'oro olimpiche è un momento cruciale per l'atletica mondiale e per lo sport nel suo complesso", ha dichiarato Sebastian Coe, presidente di World Athletics, "sottolineiamo il nostro impegno per dare potere agli atleti e riconoscere il ruolo fondamentale che essi svolgono nel successo dei Giochi Olimpici". Per pagare il premio a ciascun vincitore delle 48 specialità di atletica la World Athletics spenderà 2,4 milioni di dollari.