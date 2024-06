Parigi: Italvolley con Brasile, Polonia ed Egitto

Azzurri di Fefé De Giorgi nella Pool B con Polonia, Brasile ed Egitto. Nella Pool A, insieme alla Francia padrona di casa, la Slovenia, il Canada e la Serbia. Nella Pool C Stati Uniti con Giappone, Germania e Argentina

A Lodz, sede delle Finals di Nations League, è stata sorteggiata oggi composizione dei gironi del volley maschile per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 in programma, dal 27 luglio all'11 agosto. L'Italia è stata inserita nella Pool B insieme ai campioni d'Europa della Polonia, al Brasile e all'Egitto. Nella Pool A insieme alla Francia padrona di casa, testa di serie numero uno, la Slovenia, il Canada e la Serbia mentre nella Pool C Argentina e Germania con Giappone e Stati Uniti