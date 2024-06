Manca ormai poco al quarto di finale tra Italia e Francia in questa ultima fase di VNL. I campioni olimpici in carica, allenati dal Ct Andrea Giani, sono una delle tre formazioni in grado di battere l’Italia nelle pool di qualificazione, l’unica capace di farlo con gli azzurri al completo. Oggi De Giorgi punterà invece sui giovani che hanno giocato la week 3 a Lubiana, con i titolarissimi a Cavalese per preparare le Olimpiadi