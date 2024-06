In seguito alle riallocazioni delle quote per i Giochi Olimpici nella categoria dei 74 kg, l'atleta azzurro è stato selezionato come migliore in classifica tra quelli esclusi al preolimpico europeo di Baku dello scorso aprile. Lieto fine per Frank, protagonista della discussa vicenda segnata da gravi errori arbitrali. Terza volta ai Giochi per Chamizo, che insieme ad Aurora Russo (57 kg femminili) rappresenterà l'Italia nella lotta