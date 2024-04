A 100 giorni dalle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto, è già folta la pattuglia italiana che volerà in Francia. Dal nuoto alla scherma, passando per il ciclismo, la ginnastica e non solo: l'elenco di tutti gli azzurri già qualificati ai Giochi Olimpici

SU SKY 10 CANALI EUROSPORT PER SEGUIRE PARIGI 2024