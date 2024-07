Australia battuta: Team USA vince ma non convince

USA-AUSTRALIA 98-92

I primi 4 possessi offensivi di Team USA si chiudono con altrettante triple a bersaglio, due da parte di LeBron James e due di Anthony Edwards. E propio la giovane stella di Minnesota è il protagonista della partenza - questa volta lanciata (a differenza che contro il Canada) della nazionale di coach Kerr, che indirizza subito la gara con un primo quarto chiuso già con una doppia cifra di vantaggio (32-21). Edwards segna 11 punti in 5 minuti, sembra inarrestabile, ma la nazionale a stelle e strisce poi per gran parte della sfida si limita a gestire un vantaggio sempre ampio, che tocca anche il +24 sul 65-41 nel terzo periodo. Coach Kerr gestisce gli uomini a disposizione in due "linee quasi hockeystiche": in campo (quasi) sempre assieme il quintetto base (Curry-Edwards-Tatum-James-Embiid) e in campo (quasi) sempre assieme il gruppo delle cinque riserve (con Kevin Durant ancora assente e Derrick White a riposo). L'Australia però fa male alla difesa di Team USA nel pitturato, sia con i punti dei propri lunghi (su tutti un sontuoso Jock Landale da 20 punti e 7 rimbalzi) ma anche con quelli dei piccoli, con i backdoor di Dyson Daniels (14 punti per lui) e i floater a centro area di Josh Giddey (autore di 17 punti). Gli australiani così rimontano e allora serve un ottimo Anthony Davis (ancora in doppia doppia con 17 punti, 14 rimbalzi e 2 stoppate) e due triple decisive di Tyrese Haliburton dall'angolo per chiudere definitivamente i conti, ed evitare che la rimonta australiana si concretizzi.